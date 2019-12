Żeglarskie MŚ. Trzy polskie załogi w rundzie finałowej

​Trzy polskie załogi żeglarskie awansowały do wyścigów finałowych podczas mistrzostw świata, które odbywają się u wybrzeży nowozelandzkiego Auckland. Startujący w klasie 49er Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki zakończyli trzy czwartkowe wyścigi na miejscach 17., 22. i 9., co pozwoliło im zakwalifikować się do finałów z 24. miejsca w klasyfikacji generalnej.

Do finałów tej samej klasy awansowali Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. W swoich wyścigach finiszowali na miejscach 13., 5. i 8., kończąc eliminacje na 19. lokacie.

Powody do zadowolenia mają także nasze żeglarki. Duet Aleksandra Melzacka/Kinga Łoboda w wyścigach eliminacyjnych klasy 49erFX były kolejno: 2., 4., 22. i 24., a do finałów przystąpią z 17. miejsca w klasyfikacji ogólnej.

Reklama

Wyścigi finałowe mistrzostw świata w Auckland potrwają do niedzieli. Wyłonią po 10 najlepszych załóg z każdej klasy do podwójnie punktowanego wyścigu o medale. Cztery najwyżej sklasyfikowane kraje wywalczą ponadto kwalifikację do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio.