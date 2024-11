Zdobyła dla Polski medal mistrzostw Europy. Czeka na decyzję Andrzeja Dudy

Anastazja Walkiewcz to zawodniczka Sopockiego Klubu Żeglarskiego . Miała szansę wystąpić w igrzyskach olimpijskich w Paryżu jako sportowiec neutralny, ale ostatnie nie została dopuszczona do rywalizacji.

Ma pozwolenie na start w polskich barwach, ale nie ma obywatelstwa. Czeka na ruch Andrzeja Dudy

- Mistrzostwa Europy były dla mnie wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ to był mój pierwszy start po długiej przerwie i od razu na tak wysokim poziomie. Do ostatniej chwili nie byłam pewna, czy będę mogła wziąć udział, ponieważ wciąż czekałam na uzyskanie polskiego paszportu. Dopiero na tydzień przed rozpoczęciem zawodów przyszła informacja, że World Sailing zatwierdził mój transfer do polskiej reprezentacji. To była ogromna ulga, bo wreszcie mogłam jechać na zawody z pewnością, że wystartuję - opowiadała Walkiewicz.