Zburzono dom rodzinny Elnaz Rekabi. Iranka wcześniej wystąpiła bez hidżabu

Dom rodzinny Elnaz Rekabi, irańskiej specjalistki od wspinaczki sportowej, został zburzony na polecenie władz - informują media. Według komunikatu wydanego przez reżim działanie to było zaplanowane od dawna i miało związek z naruszeniem prawa budowlanego - zdaniem antyrządowych aktywistów to jednak zemsta za to, że Rekabi wystąpiła na międzynarodowych zawodach bez hidżabu, czyli specjalnego nakrycia głowy funkcjonującego w kulturze islamskiej.