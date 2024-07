Zasłabł podczas meczu i zmarł w szpitalu. Miał zaledwie 17 lat

Do tragedii doszło podczas międzynarodowych zawodów w badmintonie, które odbywają się w Indonezji. W czasie meczu zasłabł chiński zawodnik Zhang Zhijie, który co prawda natychmiast otrzymał pomoc, a potem trafił do szpitala, ale nie udało się uratować. Miał zaledwie 17 lat. Organizatorzy opisali go jako "wybitnego" i "utalentowanego" zawodnika.