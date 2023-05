Zamieszki w Pakistanie po aresztowaniu byłego premiera. Media mówią o zabitych

Khan został zatrzymany we wtorek przez funkcjonariuszy paramilitarnych przed Sądem Najwyższym Pakistanu w Islamabadzie, gdzie pojawił się w związku z zarzutami o korupcję.

Jak widać na nagraniu, które potwierdziło Sky News, Khan został zaprowadzony do opancerzonego pojazdu. Urzędnicy z partii Pakistański Ruch na rzecz Sprawiedliwości (PTI), której przywódcą jest Khan, powiedzieli, że jest on przetrzymywany przez siły bezpieczeństwa, dodając, że złożyli skargę do Sądu Najwyższego w Islamabadzie, który zażądał policyjnego raportu na temat zatrzymania.