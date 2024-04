Zamieszanie w Legii Warszawa. Medalistka MŚ i ME zwolniona z klubu

Robert zarabiał tyle, ile wynosi płaca minimalna, a ja miałam chyba około 100 złotych więcej. Do tego mam alimenty na syna i 800 plus. Czasami też sędziowałam, bo mam uprawnienia. Wystarczało mi to zatem na przeżycie. Robert miał jednak własną działalność do celów szkoleniowych, ale klub zażądał, by zamknął ją. Wtedy zostały z najniższą krajową. Po rozmowach z prawnikami poinformowaliśmy klub, że nie przyjmujemy takich warunków, chyba że dadzą nam podwyżki. Nie otrzymaliśmy jednak żadnej oferty finansowej, a do tego zawieszono nam zajęcia, jakie prowadziliśmy z dorosłymi, na które klub podpisywał z nami dodatkową umowę, sugerując, że powinniśmy się skupić na szkoleniu dzieci i młodzieży

~ dodała.