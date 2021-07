Żaglowiec "Dar Młodzieży" w piątek wpłynie do gdańskiego portu

Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała w czwartek, że najlepszym miejscem do obserwacji wejścia i wyjścia żaglowca z portu jest Falochron Zachodni, umożliwiający podziwianie różnych jednostek pływających.

Na "Dar Młodzieży" będzie można wejść

"W sobotę, 10 lipca, w godzinach 10.30 do 14.30 mieszkańcy Gdańska i turyści będą mogli wejść na pokład jednostki. Wejście dla zwiedzających będzie możliwe przez bramę Szacha. Podczas zwiedzania obowiązywać będzie reżim sanitarny i limity osób jednocześnie przebywających na pokładzie. Należy także pamiętać o zachowaniu dystansu fizycznego i zasłanianiu ust i nosa" - dodała Formella.

Zakończenie wizyty żaglowca w Gdańsku zaplanowane jest na niedzielę, 11 lipca w godzinach popołudniowych.

"Dar Młodzieży" brał udział w najbardziej prestiżowych światowych regatach i zlotach. Na pokładzie żaglowca gościły koronowane głowy, szefowie rządów, wielcy żeglarze i tysiące miłośników białych żagli podczas wizyt w odwiedzanych portach.

To dopiero ósma "wizyta" żaglowca w Gdańsku

Fregata zbudowana w Stoczni Gdańskiej 39 lat temu zaledwie 7 razy od 1982 roku zawijała do gdańskiego portu. "Dar Młodzieży" to trzymasztowa fregata - długość całkowita (z bukszprytem) 108,8 m, powierzchnia żagli 3015 m kw., załoga stała stanowi 32 osób, a załogę szkolną - do 136 praktykantów.

Wysokość dwóch najwyższych masztów - grota i foka - 49,5 m, natomiast trzeciego krojcmasztu nieco mniej - 46,5 m.

Topy masztów wznoszą się około 60 metrów nad poziomem morza. Żaglowiec zaprojektowany przez gdańszczanina inż. Zygmunta Chorenia, zbudowany został w Stoczni Gdańskiej. "Dar Młodzieży" został wodowany 12 listopada 1981 r., a podniesienie bandery odbyło się w Gdyni 4 lipca 1982 r.