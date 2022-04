Wyzwanie mistrza: Duda kontra Kawęcki

Polski arcymistrz szachowy dziś, 26 kwietnia świętuje 24. urodziny. Jak przyznał w rozmowie z prowadzącą Aleksandrą Szutenberg, zdecydowanie najlepiej czuje się przy szachownicy, a życie pozasportowe stara się mieć tak proste, jak to tylko możliwe. Mimo że kompletnie nie wiedział, czego może się spodziewać, zdecydował się przyjść do programu Interii i Polsatu Sport z jak to określił "lekką ekscytacją i podenerwowaniem" i zmierzyć się z nieznanym wyzwaniem. To rzucił mu Radosław Kawęcki, który wcale nie zaprosił Dudy na basen... Jaką urodzinową niespodziankę przygotował więc Dudzie czterokrotny mistrz świata w pływaniu?!

Najtrudniejsze wyzwanie Jana Krzysztofa-Dudy w dotychczasowej karierze - Turniej Kandydatów odbędzie się na przełomie czerwca i lipca, a już dziś w materiale wideo jego #WyzwanieMistrza.

Zdjęcie Rusza sezon Wyzwania Mistrza - zaprasza Aleksandra Szutenberg / Interia.pl / INTERIA.PL

