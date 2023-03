10 marca prezes Międzynarodowej Federacji Szermierczej zdecydował, że od 1 kwietnia, czyli od momentu startu kwalifikacji olimpijskich, zawodnicy ze wspomnianych dwóch krajów mogą wrócić do rywalizacji. To spotkało się ze sprzeciwem ponad trzystu byłych i aktywnych szermierzy, którzy podpisali list otwarty. W tym gronie znalazło się 45 reprezentantów Polski . " Decyzja po raz kolejny stawia rosyjskie interesy nad głosem i prawami sportowców, zwłaszcza tych z Ukrainy " - czytamy w tym dokumencie.

Protest przeciwko działaniom MKOl. "To byłoby niemoralne"

Nie zgadza się również z argumentacją przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomasa Bacha, który sugeruje, że nie można wykluczać Rosjan i Białorusinów z międzynarodowej rywalizacji, bo to naruszałoby prawa sportowców i zaprzeczało zasadzie niełączenia sportu z polityką. - MKOl chcąc ich włączyć do igrzysk mówi, że wykluczenie ich to byłby precedens i że sport nie jest narzędziem politycznym. Sport od zawsze był i będzie narzędziem politycznym ze względu na swoją magiczną moc łączenia społeczeństwa, bez względu na czasy. Wykluczenie sportowców rosyjskich i białoruskich byłoby jasnym sygnałem dla społeczeństw rosyjskiego i białoruskiego, popierających wojnę, że jest to nieakceptowane przez resztę świata, a ze względu na prowadzoną w tych krajach propagandę mogą być tego nieświadomi - zauważa Trzebińska.