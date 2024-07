Do wstrząsającego zdarzenia doszło w Niemczech. Grupa polskich panczenistów trenowała na rowerach niedaleko Inzell. Na drodze B 305 doszło do zderzenia kolumny z motocyklistą, który miał znacznie przekroczyć dozwoloną prędkość. W wypadku ucierpiała 23-letnia Liwia Kubin, która chwilę wcześniej zasygnalizowała zamiar skrętu. Później motocyklista wpadł w poślizg i uderzył w asystenta selekcjonera reprezentacji. Rannych przewieziono do szpitala.