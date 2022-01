Tylko czterem polskim reprezentantkom udało się zakwalifikować do turnieju głównego. Dominika Wasilczuk (AZS AWF Warszawa) już w 1/32 finału trafiła na późniejszą zwyciężczynię i przegrała 8:15.

Na tym samym etapie zawody ukończyła Marika Chrzanowska, która nie sprostała Koreance Hyo Jin Hong (11:15).

Do 1/16 finału awansowała Martyna Długosz po wygranej po wygranej nad wyżej rozstawioną Francuzką Solene Butruille 15:8, ale już w kolejnym pojedynku została błyskawicznie pokonana przez Harvey 15:2.

Najdłużej w turniej wytrwała Walczyk (wszystkie KU AZS UAM Poznań), która drugi dzień zawodów zaczęła od wygranej z Japonką Miho Kurachi 15:3, a następnie po emocjonującej walce zwyciężyła Amerykankę Jacqueline Dubrovich 9:8.

Reklama

Pojedynku o awans do ćwierćfinału z Rosjanką Aleksandrą Sunduczkową nie zaczęła najlepiej, bo przegrywała 0:4, ale potem systematycznie odrabiała straty. Przy stanie 9:11 reprezentantka Rosji zadała kilka trafień z rzędu i Polka musiała zadowolić 14. lokatą.

PŚ we florecie. Julia Walczyk 14. w Poznaniu

- Przed zawodami mówiłam, że chciałam się poprawić w stosunku do pierwszego startu w Pucharze Świata we Francji i to się udało. Ale nie jestem nasycona, ta ostatnia walka mogła być lepsza w moim wykonaniu. Rywalka jest ode mnie młodsza i powinnam z nią wygrać. Generalnie ze startu w Poznaniu mogę być zadowolona - podsumowała swój występ Walczyk.

29-letnia Volpi, brązowa medalistka olimpijska w drużynie z Tokio, gdzie była czwarta indywidualna, a mistrzyni świata z 2018 roku, wygrała szósty pucharowy turniej w karierze. W tym sezonie jest niepokonana, bo w grudniu była najlepsza we francuskim St. Maur.

W turnieju indywidualnym wystąpiło 185 zawodniczek, w tym 26 Polek.

W niedzielę rozegrany zostanie turniej drużynowy, do którego zgłosiło się 20 reprezentacji. Polki, które wystąpią w składzie: Walczyk, Marika Chrzanowska, Długosz i Martyna Jelińska, rywalizację rozpoczną od 1/8 finału z Węgierkami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022: Xi Jinping odwiedził obiekty. WIDEO AP





Wyniki turnieju indywidualnego:

ćwierćfinały

Alice Volpi (Włochy) - Kata Kondricz (Węgry) 15:6

Martina Favaretto (Włochy) - Alexandra Sunduchkowa 15:3

Quingyuan Chen (Chiny) - Francesca Palumbo (Włochy) 15:11

Eleanor Harvey (Kanada) - Jelena Pietrowa (Rosja) 15:11

półfinały

Volpi - Favaretto 15:11

Harvey - Chen 15:7

finał

Volpi - Harvey 15:10

Końcowa kolejność:

1. Volpi

2. Harvey

3. Favaretto

3. Chen

5. Palumbo

6. Kondricz

7. Sunduczkowa

8. Pietrowa

...

14. Walczyk

26. Długosz

47. Chrzanowska

63. Wasilczuk

Autor: Marcin Pawlicki