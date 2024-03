Każdy uczestnik programu "Milionerzy", aby wygrać główną nagrodę, musi najpierw okazać się najlepszy w rundzie eliminacyjnej, a następnie udzielić poprawnych odpowiedzi na 12 kolejnych pytań z wiedzy ogólnej, mając do wyboru cztery warianty. Gracz ma do wykorzystania również trzy "koła ratunkowe": telefon do przyjaciela, pytanie do publiczności oraz 50:50. W nowym sezonie "Milionerów" po siódmym pytaniu pojawia się jeszcze jedno - zamiana pytania. Reklama

Mateusz Żaboklicki wygrał główną nagrodę w programie "Milionerzy"

Mateusz Żaboklicki, polski poeta i fotograf pracujący na co dzień na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie okazał się bezbłędny i ostatecznie został tytułowym milionerem. W ostatnim pytaniu wskazał poprawnie, że to owady, a nie ssaki, ptaki czy gady, nie należą do grupy czworonogów, czyli tetrapodów.

Uczestnik po usłyszeniu pytania miał swój typ, mimo to postanowił zadzwonić do swojego przyjaciela, aby zapytać go o zdanie. Znajomy kompozytor przez telefon zasugerował mu, że może chodzić o ptaki, miał jednak zaledwie kilka lub kilkanaście sekund, aby przeanalizować to pytanie. Żaboklicki postawił jednak na swoim i dzięki temu został wielkim zwycięzcą.

Sportowe pytanie w "Milionerach". Zwycięzca miał z nim problem

Wcześniej jednak na jego drodze stanęła przeszkoda w postaci pytania o tematyce sportowej. Główny bohater musiał wskazać, z którego kontynentu pochodzi reprezentacja piłkarska, która najwięcej razy w historii sięgnęła po puchar mistrzostw świata.

Do wyboru miał cztery warianty: Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna oraz Europa. Początkowo nie znał odpowiedzi, choć był w stanie definitywnie odrzucić z tego grona jedną z nich - Afrykę. Zdecydował się na wykorzystanie koła ratunkowego 50:50, które odrzuca losowo dwie błędne opcje. Reklama

Na szczęście Mateusza Żaboklickiego dwiema odpowiedziami, które pozostały po wykorzystaniu koła były Ameryka Południowa i Afryka, którą pierwotnie odrzucił. W tym momencie bez wiedzy, że reprezentacją, która najwięcej razy w historii, bo aż pięć, sięgała po puchar mistrzostw świata, była Brazylia, mógł wskazać prawidłową odpowiedź na pytanie. Tak też zrobił i mógł dalej cieszyć się grą, po której ostatecznie wygrał milion złotych.

Hubert Urbański - prowadzący programu "Milionerzy" / Piotr Molecki/East News / East News