Wyciąg z jąder świnek morskich?! Te wspomagacze mogą zaskakiwać

Doping to sztuczne zwiększanie swoich możliwości fizycznych i psychicznych poprzez wykorzystywanie niedozwolonych substancji oraz zakazanych metod. Na przestrzeni lat, a nawet wieków pojawiały się coraz to nowsze formy stosowania dopingu w sporcie. Ponoć jeszcze przed Chrystusem, bo już w VI w. p. n. e, dochodziło do kontrolowania sportowców na zawartość alkoholu w organizmie uczestników zmagań greckich igrzysk. Robił to kapłan, sprawdzając oddech sportowca.