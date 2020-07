WT w badmintonie – cztery wrześniowe turnieje w Azji odwołane

​Cztery wrześniowe turnieje w Azji, które zaliczane są do badmintonowego World Touru, zostały odwołane z powodu pandemii koronawirusa - poinformowała światowa federacja (BWF). Dotyczy to m.in. prestiżowych imprez w Chinach i Japonii.

Odwołane w środę zawody miały się odbyć: na Tajwanie (1-6 września, Tajpej), w Korei Płd. (8-13 września, Gwangju), w Chinach (15-20 września, Changzhou) i Japonii (22-27 września, Jokohama).

"Jesteśmy głęboko rozczarowani faktem, że musimy odwołać te turnieje, ale jesteśmy przekonani, że dobre samopoczucie wszystkich jest ważniejsze" - zaznaczył cytowany w komunikacie sekretarz generalny BWF Thomas Lund.

China Open to jedna z zaledwie trzech imprez cyklu o najwyższej randze - Super 1000. Dwie pozostałe to marcowy English Open, który się jeszcze odbył, oraz Indonesian Open, który pierwotnie planowany był w lipcu, ale został przełożony na listopad. Japan Open z kolei to jedne z pięciu zawodów kolejnej kategorii - Super 750.

Najbliższym turniejem WT jest zaplanowany w dniach 13-18 października Denmark Open w Odense.