Triathlonistka Claire Danson, która w czerwcu została mistrzynią Europy w kategorii wiekowej 30-34 lata, ujawniła że jest sparaliżowana po wypadku.

Claire Danson, siostra reprezentantki Wielkiej Brytanii w hokeju na trawie Alex, opublikowała wstrząsającą wiadomość na Instagramie. "Teraz jestem gotowa podzielić się swoją historią o wypadku, który zmienił moje życie na zawsze. To historia od tytułu mistrzyni Europy do życia na wózku inwalidzkim" - napisała.



Sportsmenka ujawniła, że podczas jazdy na rowerze zderzyła się z traktorem. W wyniku wypadku doznała poważnych obrażeń. "Przebite płuca, złamane oba nadgarstki, ramiona. Miałam uszkodzone wszystkie kości szyi, w tym złamanie jednego kręgu. Przeszłam wiele operacji i teraz mam w swoim ciele dużą ilość metalu. Wszystko się w pełni zagoi. Niestety, doznałam również całkowitego zerwania rdzenia kręgowego. To oznacza, że jestem sparaliżowana od pasa w dół. Tego oczywiście nie da się wyleczyć" - oświadczyła Claire Danson.



Wiele osób załamałoby się słysząc tak dramatyczną diagnozę. O triathlonistach mówi się, że to ludzie z żelaza. Brytyjka udowodniła, że nie są to słowa na wyrost.



"Choć wciąż mam ciężkie chwile, to zaakceptowałam sytuację, w której się znalazłam i nie pozwolę, by powstrzymało mnie to od robienia tego, czego chcę, w tym triathlonu!" - podkreśliła.



Dodała, że "wciąż jest dokładnie tą samą osobą" i postanowiła podzielić się swoją historią, żeby dać inspirację tym wszystkim, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji.



"Jest najbardziej odporną, ciężko pracującą i inspirującą osobą, jaką można spotkać. Już wcześniej pokonała wiele wyzwań w swoim życiu i wiem, że również teraz będzie mistrzynią" - powiedziała o swojej siostrze Alex Danson, która zdobyła z Wielką Brytanią złoty medal w hokeju na trawie podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.

RK