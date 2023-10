Wstrząsające wyznanie mistrzyni. Jej ciało oddzielało się od mózgu. Pokonała demony

Simone Biles na igrzyska olimpijskie w Tokio przyjeżdżała jamo czterokrotna złota medalistka poprzednich igrzysk w Rio de Janeiro (2016). Dwa lata przed występem w stolicy Japonii przywiozła z mistrzostw świata w gimnastyce sportowej w Stuttgarcie pięć złotych krążków.

Potem jednak przyszła pandemia. I wszystko się zmieniło. Nie pozostała ona bez wpływu na zdrowie psychiczne wielkiej gwiazdy światowego sportu. W Tokio wymagano od niej bicia rekordów i sięgania po kolejne złote medale. Zakończyło się załamaniem nerwowym.

Wstrząsające wyznanie Simone Biles: czułam, jakby pękały mi przewody w ciele

Przytłoczyła ją presja i przydomki, które jej nadawano. Stawiano ją w jednym szeregu z Michealem Jordanem, Tigerem Woodsem czy Sereną Williams. Prasa pisała o niej w samych superlatywach, tworząc obraz idealnej gimnastyczki, która nie może pomylić się na macie.

Podczas drużynowych zawodów w igrzyskach w Tokio Biles potknęła się na macie, przez co uzyskała najgorszy wynik. Gwiazda przytuliła się do swojego trenera i zeszła w asyście lekarza zespołu. Po tym incydencie trener kadry USA ogłosił, że Biles nie wystąpi w finale drużynowego konkursu. Tłumaczył to załamaniem zawodniczki.

Amerykanka nie wystąpiła też w wieloboju indywidualnym, choć była najlepsza w kwalifikacjach. Pojawiła się tylko w ćwiczeniach na równoważni, w których zdobyła brązowy medal, choć wydawało się, że dla niej to koniec marzeń.

Z jej organizmem nagle zaczęło się dziać coś dziwnego. Wyobraźnię przestrzenną zastąpił zamęt.

Nagle nie mogłam ocenić, co jest na górze, a co na dole ~ opisywała Biles stan, w jakim się znajdowała.

- Załamałam się, jak nigdy dotąd - przyznała.

Zaraz po tych wydarzeniach zadzwoniła do swojej babci, która ją adoptowała, bo jej biologiczna matka nie mogła sprawować opieki rodzicielskiej z powodu uzależnienia od alkoholu i narkotyków, i powiedziała: - Nie mogę tego zrobić. Nie mogę w ogóle ćwiczyć.

Jak się okazało, była w takim stanie, że nawet kiedy patrzyła na ewolucje wykonywane przez inne zawodniczki, to miała ochotę zwymiotować. Musiała zażywać leki antydepresyjne.

- Czułam się tak, jakby pękły mi jakieś przewody w ciele. Połączenie przestało działać. Nie wiedziałam, co się dzieje - tak z perspektywy czasu skomentowała Biles wydarzenia z Tokio.

Do stanu, w jakim się znalazła, poza presją i oczekiwania, dużą rolę odegrała pandemia oraz sprawa wykorzystywania amerykańskich gimnastyczek przez byłego lekarza Larry'ego Nassara. Biles była w końcu jednym ze świadków.



- Im bliżej było igrzysk w Tokio, tym więcej myśli kłębiło się w mojej głowie. Doszło do tego, że nie mogłam spać. Całkowicie zdeptała mnie pandemia. Moje życie w pewnym momencie zaczęło się ograniczać tylko do odwiedzania siłowni. Ze względu na protokoły bezpieczeństwa cały czas siedziałam w domu. To powodowało, że zbyt często zostawałam tylko ze swoimi myślami - opowiadała Biles mediom.

- W Japonii sytuacja jeszcze się pogorszyła. Wszystko przez to, że ze względu na covid i testy, nie mogłam nawet spotykać się z koleżankami z drużyny. Zaczęło pojawiać się coraz więcej wątpliwości, aż wreszcie pojawiły się lęki - dodała.

Dopadło ją "twisties". To działało jak paraliż

To, co czuła wówczas Biles, znalazło odzwierciedlenie w upadku na igrzyskach w Tokio. Amerykanka nagle zaczęła mieć zaburzenie propriocepcji, co działało jak paraliż. To było tak zwane "twisties". To nieformalny termin w odniesieniu do pewnego rodzaju blokady psychicznej, której może doświadczyć gimnastyczka kiedy jest w powietrzu i obraca się wokół własnej osi.



Kiedy ciało wprowadza się w obroty, następuje rozłączenie między mózgiem a ciałem. Organizm wie, co robić, a programy motoryczne są przechowywane w mózgu, ale mózg ma problemy z dostępem do tych programów ~ tłumaczyła doktor Jamie Shapioro na łamach "Health".

Co to takiego propriocepcja? To zdolność organizmu do identyfikowania swojego położenia oraz ruchów. To właśnie dzięki czuciu głębokiemu możemy się swobodnie poruszać, bez myślenia o otoczeniu, w którym się znajdujemy. U osób z zaburzeniami propriocepcji bodźce przekazywane przez układ nerwowy są zbyt intensywne lub docierają do mózgu zbyt późno. Pojawiają się wówczas zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji, częste upadki.

Biles zdołała uporać się z tym problemem jeszcze w Tokio i sięgnęła po brązowy medal na równoważni.

Triumfalny powrót do sportu

Przez dwa ostatnie lata właściwie nie pokazywała się światu na macie gimnastycznej. Teraz wróciła. W mistrzostwach świata w Antwerpii, w której debiutowała w światowym czempionacie przed dziesięcioma laty, była wielką gwiazdą. Zdobyła siedem medali: cztery złote, dwa srebrne i jeden brązowy. W sumie w historii MŚ ma na koncie już 23 triumfy. Pod tym względem jeszcze długo pozostanie niedościgniona.

Jak się okazuje, Biles bardzo pomogło małżeństwo. Parą z Jonathanem Owensem, zawodnikiem futbolu amerykańskiego w lidze NFL, są od 2020 roku, a ślub wzięli w kwietniu tego roku.



- Kiedyś byłam żoną gimnastyki. Miałam życie zaplanowane co do minuty. Teraz gimnastyka stała się tylko częścią mojego dnia. Trenuję i mówię sobie, że muszę wracać do męża, do psów, do obowiązków, jakie na mnie czekają w domu. Po prostu zaczęłam się cieszyć nowym życiem - przyznała Biles.

Amerykanka w przyszłym roku będzie miała 27 lat. Tam, mierząca zaledwie 142 centymetry wzrostu, Biles będzie chciała sięgnąć po kolejne złote medale. W stolicy Francji ma zamiar rozprawić się z demonami, jakie ją dopadły trzy lata wcześniej w Tokio.

