Wściekłość na Kremlu po wykluczeniu gwiazd. Gniewne oświadczenie Pieskowa

Rosyjskie gwiazdy odrzucone. Mistrzynie olimpijskie bez prawa startu

Jak przekazali Rosjanie, wykazie brakuje takich specjalistów od szabli jak: Sofia Wielika, Jana Jegorian, Sofia Pozdniakowa, Olga Nikitina , Kamil Ibragimow czy Weniamin Reszetnikow . Wszyscy w dorobku mają medale igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata bądź mistrzostw Europy. Oficjalne biogramy, np. Ibragimowa, podają, że jest to sportowiec rosyjskich sił zbrojnych. A to nie koniec, bo FIE cały czas bada przeszłość zawodników z floretu i szpady, co może oznaczać dalsze wykluczenia Rosjan.

Wściekłość na Kremlu. Rzecznik grzmi o honorze

To kolejny przypadek, gdy część rosyjskich sportowców zostaje odrzuconych za wspieranie wojny w Ukrainie i przynależność do rosyjskich sił zbrojnych. Poprzednio coś podobnego stało się przed mistrzostwami świata w judo. A to zapowiedź, że poszczególne federacje poważnie podchodzą do nakładanych przez siebie obwarowań.