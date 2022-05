Wisła Kraków druga w amp futbolowej Lidze Mistrzów

Finałowy turniej w Krakowie z udziałem siedmiu zespołów rozgrywany był od piątku na stadionie Garbarni. Niedzielne spotkania odbyły się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana.

Wiślacy wygrali swoją grupę pokonując AFC Tbilisi 4:1 i hiszpański Flamencos Amputados Sur 2:1. W półfinale Manchester City 7:0.

W decydującym meczu nie mieli jednak szans w starciu z mistrzami Turcji. W tym kraju amp futbol jest sportem zawodowym. Drużyna z Ankary gromiła w Krakowie wszystkich swoich rywali, zdobywając w sumie w pięciu meczach 37 bramek, a tracą tylko 4. W niedzielnym spotkaniu bramki dla Wisły zdobyli Krystian Kapłon i Kamil Grygiel.

Mistrzowie Polski, zajmując drugie miejsce, powtórzyli osiągnięcie sprzed roku Legii Warszawa, która również dotarła do finału, w którym przegrała z tureckim Sahinbey Belediyesi Ampute Takimi.

Trzecie miejsce w krakowskim turnieju wywalczył Manchester City, który pokonał Flamencos Amputados Sur po rzutach karnych 5:4. W regulaminowym czasie było 0:0.

Amp futbol to odmiana piłki nożnej uprawiana przez zawodników po jednostronnej amputacji kończyny dolnej w przypadku graczy z pola lub kończyny górnej u bramkarzy. Mecze trwają 2x25 minut.

