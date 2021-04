Windsurfing. Polacy z szansami na medale w klasie RS:X

Trójka Polaków wystąpi we wtorek w Kadyksie w wyścigu medalowym mistrzostw świata w windsurfingowej klasie RS:X. Szansę na krążki mają Zofia Klepacka i Piotr Myszka.

W poniedziałek Klepacka (Legia Warszawa) była szósta, czwarta oraz druga i nie zdołała utrzymać zajmowanej po trzech dniach regat trzeciej pozycji. Aktualna brązowa medalistka mistrzostw Europy jest czwarta, ale nie straciła szansy nawet na złoty krążek.

Do prowadzącej obrończyni tytułu Holenderki Lilian de Geus Polka traci siedem, do drugiej mistrzyni olimpijskiej i Europy oraz srebrnej medalistki czempionatu globu Francuzki Charline Picon (awansowała z czwartej lokaty) - cztery, a do Katy Spychakov z Izraela - tylko dwa punkty.

W wyścigu medalowym weźmie udział 10 najlepszych zawodników - zakwalifikowała się do niego siódma Maja Dziarnowska (SKŻ Ergo Hestia Sopot), której może najwyżej przypaść piąta pozycja. Odpadła plasująca się na 13. miejscu Karolina Lipińska (CŻ RRS Szczecin). Rywalizuje 28 kobiet z 18 państw.

Wśród mężczyzn trzeci z rzędu złoty medal MŚ zapewnił sobie Kiran Badloe. W trzech poniedziałkowych startach aktualny mistrz Europy był drugi oraz dwa razy pierwszy. W inauguracyjnym wyścigu znakomity Holender musiał uznać wyższość tylko Myszki (AZS AWFiS Gdańsk). Kolejne starty nie były już dla Polaka tak udane - niespełna 40-letni żeglarz dopłynął na metę na 14. oraz ósmej pozycji, ale utrzymał piątą lokatę.

Dwukrotny mistrz świata, z 2010 oraz 2016 roku, będzie walczył o srebrny medal. Od drugiego Greka Byrona Kokkalanisa ma osiem, a od trzeciego aktualnego wicemistrza Europy Włocha Mattii Camboniego cztery punkty mniej. Myszkę wyprzedza jeszcze Tom Reuveny z Izraela.

Na 17. miejscu w stawce 42 deskarzy z 21 krajów sklasyfikowany jest Radosław Furmański (DKŻ Dobrzyn nad Wisłą).