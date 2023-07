Przyszłoroczny turniej FIH Hockey Nations Cup odbędzie się w Polsce, a zorganizuje go Gniezno. To wielkie wyróżnienie, gdyż zawody te są bezpośrednią kwalifikacją do światowej elity w hokeju na trawie, do której Polska próbuje się dostać. Ostatni raz impreza tej rangi odbyła się w naszym kraju 30 lat temu - był to Puchar Interkontynentalny w 1993 roku, na który do Poznania przyjechał nawet król Malezji.