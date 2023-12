Pierwszy okrągły jubileusz Plebiscytu na Sportowca Roku zbiegł się z 25-leciem działalności Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, co czyni tę edycję naprawdę wyjątkową. Myślę, że to świetna okazja, by w tym roku jeszcze głośniej wybrzmiało kluczowe zadanie naszego Komitetu, którym jest propagowanie wartości sportu paralimpijskiego, takich jak odwaga, determinacja, inspiracja i równość.

~ Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego