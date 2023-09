Mogę uroczyście zapowiedzieć, że Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w 2027 roku odbędą się w Polsce - ogłosił w asyście Ministra Sportu Kamila Bortniczuka, Prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastiana Świderskiego oraz naszego reprezentanta Bartosza Kurka, Premier Mateusz Morawiecki. Fenomenalna postawa naszych siatkarzy, siatkarek, naszych kibiców spowodowała, że znowu uzyskaliśmy możliwość realizacji tej imprezy, która ma rangę światową - dodał. Kapitan reprezentacji siatkarzy Bartosz Kurek podkreślał, że “Mistrzostwa Świata to będzie coś pięknego, dla kibiców, dla naszego kraju", jak wskazał, będzie to znakomita okazja do promocji kraju na arenie międzynarodowej.

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2036 W POLSCE?

Od ogłoszenia Mistrzostw Świata w piłce siatkowej nie minęła nawet godzina, a Prezydent RP Andrzej Duda ogłosił rozpoczęcie starań o Igrzyska Olimpijskie 2036 w Polsce, nawiązując do EURO 2012 w Polsce i Ukrainie. Było to dla nas bardzo ważne, przełomowe wydarzenie. Podjęliśmy się w związku z tym zorganizowania nie tylko w jednej dyscyplinie sportowej, jaką jest piłka nożna, ale szerzej, właśnie w różnych dyscyplinach sportowych, w tym roku Europejskich Igrzysk, one także były wydarzeniem udanym - powiedział podczas przemówienia. Do tej pory oficjalnie swoje kandydatury zgłosiły meksykańska Guadalajara, indonezyjska Nusantara i turecki Stambuł. Przypomnieć należy, że po przyszłorocznym Paryżu, kolejne Igrzyska Olimpijskie odbędą się w Los Angeles (2028) i australijskim Brisbane (2032), a zatem, patrząc przez pryzmat historycznych wyborów, istnieje duże prawdopodobieństwo przyznania prawa do organizacji Igrzysk w 2036 roku jednemu z europejskich miast.

Prezydent, wyliczając ilość dróg ekspresowych i autostrad, licząc także te planowane, jasno dał do zrozumienia, że Polska infrastrukturalnie będzie przygotowana do organizacji tego typu wydarzenia. Podobne zdanie wyrażali uczestnicy paneli poświęconych organizacji wielkich imprez sportowych podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem. Michał Listkiewicz w panelu "Organizacja wielkich imprez sportowych jako impuls rozwoju" także stwierdził, że Polska już jest gotowa na Igrzyska Olimpijskie. Danuta Dmowska-Andrzejuk, wybitna polska szpadzistka, mistrzyni Europy i świata w tym samym panelu poruszyła natomiast temat mentalnego nastawienia - skoro marzymy o tym, żeby być mistrzami, osiągamy sukcesy sportowe, nie mamy kompleksów, żeby wygrywać, to dlaczego nie możemy też pokusić się o organizację wielkich wydarzeń. Prezes PKOl Radosław Piesiewicz zwrócił uwagę na zwiększające się z roku na rok wydatki na sport, przytaczając tegoroczny budżet w wysokości 3 mld 800 mln złotych. Eksperci, ale także organizatorzy podsumowywali także dalej Igrzyska Europejskie, wskazując na ich sukces w walorze organizacyjnym, promocyjnym, ale także sportowym (6 miejsce Polski w klasyfikacji medalowej) co stanowi znakomitą podstawę na przyszłość I doświadczenie, które jest niezbędne do organizacji tak dużego wydarzenia, jakim są Igrzyska Olimpijskie.

ROZWÓJ TECHNIKI, A WIDOWISKA SPORTOWE

O rozwoju techniki, a przede wszystkim internecine wczoraj i dziś dyskutowali w panelu Jakub Radecki, Sebastian Staszewski, Janusz Basałaj i Marcin Serafin. Pamiętam jak kilka lat temu zaczynałem swoją przygodę z dziennikarstwem to Internet był takim medium, do którego wrzucało się teksty, które nie wchodziły do gazet. Jeżeli było już tam coś napisane, i nawet nie było całkiem ciekawe - to mówiło się “weźcie to wrzućcie do Internetu" - i nie był to przesadny powód do chwały - mówił podczas panelu Dyrektor sportowy TVP Sebastian Staszewski. Dzisiaj Internet jest medium, w którym już nawet nie na stronach internetowych, ale na platformach social mediowych - te informacje publikowane są premierowo, bo dzisiaj jeżeli masz newsa to szybko wrzucasz go na Twittera, żeby podkreślić, że to jest twoja informacja, twoja redakcja go posiada, dopiero później to jest kolportowane na stronie internetowej, a keszcze później w gazetach - dodał. Poruszane były także tematy negatywnych stron platform społecznościowych, ale także nowoczesne systemy analityczne, w tym VAR który nadal wzbudza niemałe emocje, nie tylko wśród ekspertów, ale przede wszystkim - kibiców.

POLSKI SPORT I WYŁANIANIE ORAZ SZLIFOWANIE TALENÓW

Niezwykle ciekawa dyskusja oraz konkluzje pojawiły się w panelu “Jakich zmian potrzebuje dziś polski sport w celu wyłaniania i szlifowania talentów sportowych?". Naszą rolą jest kształcenie trenerów, nauczycieli, instruktorów, którzy z młodzieżą będą pracować, bo już studenci, którzy przychodzą na studia to są najczęściej dojrzali zawodnicy, ukształtowani - mówił prof Andrzej Klimek, Rektor AWF w Krakowie. Sławomir Szmal odwołał się w dyskusji do programu “Sportowe talent", który dość jednoznacznie pokazał gdzie są pola do poprawy. Ja znam wyniki, bo on był pilotażowo prowadzony w dwóch województwach: opolskim i lubelskim. Teraz to co jest niepokojące: Wyszło, że dzieci w szkole podstawowej robią zdecydowany progres. I to jest to czego byśmy sobie życzyli. Jednak szkoła średnia pokazała, że jest regres. I to jest bardzo niepokojące oraz wymaga od nas dodatkowej uwagi - komentował Sławomir Szmal. Ponadto w dyskusji wzięła udział Otylia Jędrzejczak, Danuta Dmowska-Andrzejuk oraz Cezary Trybański i Waldemar Wspa

niały.

ESPORT, FENOMEN POLSKIEJ SIATKÓWKI, DYPLOMACJA SPORTOWA, KORUPCJA W SPORCIEI I WIELE INNYCH

Tematem niezwykle gorącym, zwłaszcza w kontekście ostatnich sukcesów oraz informacji o organizacji Mistrzostw Świata w piłce siatkowej w Polsce w 2027 roku był “Fenomen siatkówki w Polsce na tle innych gier zespołowych". Sebastian Świderski wraz z Arturem Popko,

Marianem Kmitą, Sebastianem Staszewskim i Radosławem Piesiewiczem starali się odpowiedzieć na pytanie skąd wzięły się sukcesy sportowe reprezentacji oraz pokusili się o porównanie z innymi gramu zespołowymi, np. piłką nożną. Szerokim tematem dyskusji w gronie ekspertów był esport, jego jaśniejsze i ciemniejsze strony, wyzwania przed nim stojące, ale także perspektywy rozwoju i wzorce pochodzące ze sportu i kultury fizycznej.

Paryż 2024, dyplomacja sportowa, korupcja w sporcie to kolejne tematy, które starali się rozłożyć na czynniki pierwsze uczestnicy Kongresu, w tym m.in. Ryszard Czarnecki, europoseł, Andriy Chesnokov, wiceminister sportu Ukrainy, Daulina Osmani, minister sportu Kosowa, czy Eric Saintrond, Prezydent i Sekretarz Generalny FISU (Międzynarodowej Federacji Sportu Uniwersyteckiego). Należy dodać, że tegoroczny Kongres miał nieco bardziej międzynarodowy charakter, ze względu na licznych gości ze świata polityki, sportu czy dziennikasrtwa z całej Europy.

PERSPEKTYWY ROZWOJOWE I WIZERUNKOWE MOTORSPORTU

Dużą popularnością cieszył się także panel z udziałem znanego polskiego rajdowca, wielokrotnego uczestnika Rajdu Dakar, Kuby Przygońskiego. Podczas panelu zwrócono uwagę na dynamiczne zmiany w świecie sportu. Odchodzą do lamusa pewne sporty, które wydają się klasyczne, gdyż nie mają młodych obserwatorów i młodych kibiców - mówił Kuba Przygoński. Jestem nawet pewien i to potwierdzają zawody, które się w tej chwili odbywają, że np. drifting jest takim nowoczesnym sportem, który jest bardzo krótki, bo krótko trwa przejazd, jest bardzo łatwo widoczny, bo jest na stadionie czy na niewielkim obiekcie, są tam różnego typu sytuacje, które kibice lubią, czyli dym, hałas, nieprzewidziane zdarzenia, dynamika, są potężne samochody o potężnej mocy i tak naprawde jest to dyscyplina, która będzie się najbardziej rozwijać w przyszłości i w tej chwili już to widać, choćby na przykładzie Driftingowych Mistrzostw Polski, gdzie podczas jednej edycji tylko na żywo ogląda je 10 000 osób - dodał. Jest to jednak gigantyczne wyzwanie organizacyjne, wymagające ponadto dużych nakładów finansowych. Jednak ich popularność rośnie, a zatem i nakłady na nie. Sponsorzy i partnerzy też zauważają trendy i nimi podążają, chcąc być elementem tej zmiany.

SWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI

W ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki odbyły się panele dotyczące wyzwań w sektorze turystyki, m.in. III Forum polsko-bułgarskie ds. turystyki z udziałem przedstawicieli rządu obu krajów, czy Innowacje w turystyce oraz Turystyka kulinarna i jej coraz większa popularność. Popołudniu odbyła się Gala Światowego Dnia Turystyki, prowadzona przez Krzysztofa Ibisza, gdzie nagrodzono najlepsze atrakcje turystyczne region małopolskiego, miejsca z klimatem oraz osoby, które przyczyniły się do rozwoju turystyki, zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólno krajowym.

GALA AMBASADORÓW SPORTU

Poza galą obchodów Światowego Dnia Turystyki, którzy przypada właśnie na 27 września, odbyła się wieczorna Gala Ambasadorów Sportu z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Nagrodę w kategorii Mecenas Polskiego Sportu otrzymała firma PZU, innowator polskiego sportu firma OTCF S.A., właściciel marki 4F, filar polskiego sportu - Grupa ORLEN, Fundator polskiego sportu - firma Modular System. Nagrody wręczał osobiście Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk. Z kolei Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski nagrodził tytułem Małopolskiego Ambasadora Sportu firmę Bruk-Bet, czy Jakuba Błaszczykowskiego oraz Gminę Korzenna. Na koniec Gali nagrodę “Platynowy Medal Polonia Minor" otrzymał Daniel Obajtek, za którego nagrodę odebtał Piotr Sabat, członek zarządu Grupy ORLEN SA.

II Europejski Kongres Sportu i Turystyki odbywa się w Hotelu Bachleda Kasprowy w Zakopanem w dniach 26 - 28 września 2023 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie kongres-sbn.pl. Organizatorem wydarzenia jest fundacja Gateway 4.0, przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Małopolskiego.

Europejski Kongres Sportu i Turystyki / Europejski Kongres Sportu i Turystyki

Europejski Kongres Sportu i Turystyki / Europejski Kongres Sportu i Turystyki