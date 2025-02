Wielki triumf Polaka. A potem ogromny przelew, Świątek może tylko pomarzyć

W naprawdę dobrym stylu tegoroczną rywalizację w LIV Golf League rozpoczął Adrian Meronk. Polak okazał się bezlitosny dla rywali w Arabii Saudyjskiej, a więc w bardzo ważnym miejscu dla tej dyscypliny sportu. To właśnie organizatorzy turnieju wygranego przez naszego rodaka, podobnie jak w boksie, wydają obecnie kolosalne pieniądze, by sprowadzać do swoich zmagań czołowe nazwiska. Z propozycji skorzystał także 31-latek, który czeka właśnie na okazały przelew. Reklama

Tuż za nim w Rijadzie uplasowali się Sebastian Munoz z Kolumbii oraz Jon Rahm z Hiszpanii. Dla gwiazdora z kraju nad Wisłą to pierwszy tego typu sukces w karierze. Nic więc dziwnego, że w pierwszym wywiadzie po przypieczętowaniu triumfu tryskał dobrym humorem. "To wszystko jest po prostu wyjątkowe. Szczerze mówiąc, cały dzień się denerwowałem. Na początku grałem nieźle, potem doszło do zaciętej walki. Jestem bardzo szczęśliwy, że to ja wygrałem" - powiedział przed kamerami FOX Sports.

Historyczny sukces Adriana Meronka. Ten rok może należeć do Polaka

"Obrałem podejście 'Baw się dobrze' i to zadziałało. Po prostu uwierzyłem w siebie. (...) Teraz zamierzam się skupić na tym, by iść dalej, grać dobrze i osiągać kolejne sukcesy. Golf w Polsce wciąż jest małym sportem. (...) Mam nadzieję, że moje zwycięstwo odbije się szerokim echem w ojczyźnie. To także moja praca, by rozwijać tę dyscyplinę u siebie w domu. Wszyscy, którzy mnie oglądacie, weźcie się za zabawę i dołączcie do mnie" - dodał.

Rzeczywiście o wyczynie Adriana Meronka zrobiło się całkiem głośno. Swoje robi też nagroda finansowa jaką otrzymał 31-latek. Mowa o kosmicznej wręcz kwocie 4 milionów dolarów (około 16 000 000 złotych). Takich pieniędzy po wygranym pojedynczym turnieju na oczy nie widziała choćby Iga Świątek. Największy przelew raszynianka dostała w WTA Finals 2023, w wysokości nieco ponad trzech milionów dolarów (około 12 000 000 złotych). Polakowi pod względem zarobków za jedne zawody z cyklu WTA dorównują jedynie Coco Gauff (WTA Finals 2024, 4,81 miliona dolarów) oraz Ashleigh Barty (WTA Finals 2019, 4,44 miliona dolarów). Reklama

Reklama Adrian Meronk: To był najlepszy rok w mojej karierze. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Adrian Meronk / AFP

Adrian Meronk / AFP