Wielki sukces Klaudii Zwolińskiej. Polka z medalem mistrzostw świata

Klaudia Zwolińska była 10. w eliminacjach, a w półfinale zajęła piątą pozycję. To zapowiadało walkę o medal piątej zawodniczki ostatnich igrzysk olimpijskich i aktualnej wicemistrzyni Europy.

Finał Zwolińska rozpoczęła wyśmienicie. W pierwszej części toru była bardzo szybka. Na kolejnych pomiarach czasu traciła jednak wypracowaną przewagę. Wyglądało to tak, jakby bardziej skupiała się na tym, by zaliczyć czysty przejazd, a mniej zwracała uwagę na to, jak szybko płynie.