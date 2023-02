Wielki powrót Rihanny i Joe Biden z "zakazem" wstępu. Pora na Super Bowl

Super Bowl 2023: Philadelphia Eagles kontra Kansas City Chiefs

Chiefs o mistrzostwo zagrają po raz piąty . Tytuł, poza 2020, udało im się zdobyć także w 1969 roku. Eagles natomiast do finału dotarli czwarty raz. Mistrzostwo świętowali jedynie w 2018 roku. W sezonie zasadniczym oba zespoły zanotowały po 14 zwycięstw i trzy porażki.

O zespole z Kansas City eksperci mówią, że dysponuje lepszym atakiem, jednak Eagles to z kolei doskonała defensywa, która będzie starała się zneutralizować ofensywne poczynania rywali.

"Mama nie może przegrać"

Jason Kelce przyznał, że bracia zdają sobie sprawę z tego, ż któryś z nich zejdzie z boiska pokonany i straci szansę na wielkie trofeum, przynajmniej w tym sezonie. Dodał jednak, że od zawsze bardzo się wspierali i kibicowali sobie wzajemnie, co pozwoli nieco złagodzić gorycz porażki.

- Myślę, że to historyczna chwila. Uważam, że to będzie fundament tego, co nadejdzie. Wiele dzieciaków może teraz postanowić grać na tej pozycji - powiedział Hurts.