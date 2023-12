Wielki gwiazdor aresztowany. W mediach aż huczy od plotek, trwa śledztwo

Derrick Ward to postać doskonale znana fanom futbolu. 43-latek w przeszłości występował w takich klubach jak m.in. New York Giants, Tampa Bay Buccaneers i Houston Texans, a w barwach pierwszego z tych zespołów w 2008 roku sięgnął po mistrzowskie trofeum w Super Bowl. Wówczas jego drużyna pokonała w finale New England Patriots 17:14. Szacuje się, że w całej swojej karierze w NFL amerykański gwiazdor zarobił prawie 25 mln dolarów, a więc ponad 98,5 mln złotych.