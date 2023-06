Widowisko w operze. Nasz arcymistrz tuż za podium. Kraków szykuje bombę

Wielki spektakl w operze



- Nie mogę być z siebie zadowolona, bo to bez wątpienia nie był mój dzień. Szkoda, na pewno oczekiwałam więcej. Cieszę się z tego, że tak wielu kibiców przyszło do Opery Krakowskiej, by nas dopingować. Bardzo im za to dziękuję, bo to dla nas bardzo miłe - mówiła Kiołbasa.



Rzeczywiście, impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, bo widownię krakowskiej Opery wypełniły setki szachowych kibiców. Wśród nich było bardzo wiele młodych adeptów szachów, którzy podpatrywali mistrzów.



- To jest fantastyczny moment nie tylko dla polskich, ale także dla europejskich i światowych szachów, że ten turniej może odbyć się przy okazji igrzysk europejskich. Wierzymy, że kiedyś szachy staną się częścią rodziny olimpijskiej, bo nie mamy wątpliwości, że szachy są sportem i to w dodatku pięknym sportem. Cieszę się, że ta impreza odbywa się w Polsce, bo przecież szachy w Polsce należą do światowej czołówki. Polska kocha szachy, to widać, a Jan-Krzysztof Duda jest jedną z twarzy Igrzysk Europejskich 2023. Polska jest świetnym szachowym narodem z bardzo mocnymi zawodnikami, których poziom jest bardzo wysoki - mówiła Dana Reizniece-Ozola, pierwsza wiceprezydent Europejskiej Unii Szachowej oraz członkini władz Międzynarodowej Federacji Szachowej. Obie te organizacje wsparły organizację mistrzostw w Krakowie.



Łukasz Turlej, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej uważa, że organizacja mistrzostw Europy par w szachach błyskawicznych jako impreza towarzysząca igrzyskom europejskim to wielka szansa dla szachów.