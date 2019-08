Sportowy, rodzinny, charytatywny, muzyczny i międzynarodowy – taki ma być najbliższy weekend z Enea Ironman 70.3 Gdynia. Na listach startowych zawodów znajduje się niemal cztery tysiące zawodników, w tym gwiazda nr 1 światowego triathlonu – Niemiec Jan Frodeno. Początek emocji już w piątek, 9 sierpnia.

Zdjęcie Ironman 5150 Warsaw /Sport Evolution /materiały prasowe

To będzie mały jubileusz, bowiem impreza po raz piąty odbędzie się pod szyldem legendarnej marki Ironman - symbolu wytrwałości, determinacji, pasji oraz przezwyciężania własnych słabości i przeszkód stawianych przez życie. Nie bez powodu marce towarzyszy slogan "Anything Is Possible".

- W każdą kolejną edycję imprezy wkładamy całą swoją energię i serce. Mamy nadzieję, że po raz kolejny pozwoli to dostarczyć zawodnikom niezapomnianych wrażeń. A skoro będzie z nami najbardziej rozpoznawalny triathlonista świata, mamy doskonałą okazję, aby pokazać światu, jak niezwykłym wydarzeniem jest Enea Ironman 70.3 Gdynia - mówi Michał Drelich, dyrektor zawodów.

58 narodowości na starcie

Wydaje się jednak, że świat już poznał się na uroku Gdyni i rozgrywanych w sierpniu zawodów z serii Ironman 70.3. Poza najlepszymi triathlonistami na świecie, startować w Gdyni chcą już amatorzy z najdalszych zakątków świata, chociażby z Nowej Zelandii, Japonii, Argentyny, Meksyku, Malezji, Kolumbii, RPA czy Zimbabwe. Na liście startowej znajdują się zawodnicy z 58 różnych państw, a 35 procent wszystkich uczestników stanowią obcokrajowcy. To pięciokrotnie więcej niż kilka lat temu!

- Nie da się ukryć, że Enea Ironman 70.3 Gdynia stał się poniekąd naszym towarem eksportowym. Osobiście nie znam drugiej imprezy sportowej w kraju, która może się pochwalić ponad 1/3 zawodników z zagranicy - mówi Piotr Jakóbik, dyrektor marketingu agencji Sport Evolution. - Ponad 700 zawodników przyjedzie do nas z zagranicy. Część z nich razem z rodzinami, co ma niemały wpływ na efekt ekonomiczny całej imprezy dla lokalnej społeczności w Gdyni. I co jeszcze ważniejsze, wrócą później do swoich rodzin i przyjaciół, aby podzielić się tymi pozytywnymi wrażeniami z pobytu w Polsce - dodaje.

Zdjęcie Ironman Gdynia 2019 / Sport Evolution / materiały prasowe

Będzie rodzinnie i muzycznie

Enea Ironman 70.3 Gdynia to wydarzenie atrakcyjne nie tylko dla tych, którzy startują w samych zawodach. Szereg atrakcji czeka również na kibiców. Specjalnie dla nich Enea - sponsor tytularny - przygotowała Strefę Rodzinną, która będzie działać od piątku do niedzieli na plaży miejskiej.

W Strefie Rodzinnej Enei będzie tor do skimboard’u, możliwość przygotowania sobie zdrowego koktajlu, dzięki specjalnie zamocowanemu na rowerze blenderowi czy bar molekularny. Dla najmłodszych Enea przygotowała m.in. warsztaty z budowania zamków z piasku oraz tor przeszkód i konkursy. Do wygrania m.in. rejs statkiem po Zatoce Gdańskiej! Na plaży będzie można także poćwiczyć zumbę czy uczestniczyć w warsztatach z ratownictwa wodnego. W Strefie Expo będzie można za to spróbować swoich sił na ergometrze wioślarskim, a na rowerze stacjonarnym i w okularach imitujących wirtualną rzeczywistość poczuć się jak uczestnik Enea Ironman 70.3 Gdynia.

- Od pięciu lat towarzyszymy największej imprezie triathlonowej w Polsce, jaką jest Enea Ironman 70.3 Gdynia. Cieszy nas, że możemy dzielić się energią od Enei z zawodnikami, a także kibicami, którzy przyjeżdżają na zawody już nie tylko z całego kraju, ale z całego świata. Specjalnie dla nich zbudowaliśmy Strefę Rodzinną Enei z niezliczoną liczbą atrakcji dla osób w każdym wieku. Serdecznie zapraszamy także do naszej Strefy Expo, gdzie nie zabraknie okazji do sprawdzenia swoich możliwości na ergometrze wioślarskim czy rowerze i w okularach imitujących wirtualną rzeczywistość - mówi Berenika Ratajczak z biura prasowego Enei.

Zdjęcie Ironman Gdynia / Sport Evolution / materiały prasowe

Warto także pamiętać o piątkowych zawodach Wiśniowski Ironkids Gdynia, w których udział mogą wziąć dzieci i młodzież z roczników 2004-2014. To przyszli mistrzowie triathlonu!

Miłośnicy muzyki również znajdą coś dla siebie. Na trasie biegowej niedzielnych zawodów - prowadzącej ze Skweru Kościuszki, przez ulice Świętojańską i Piłsudskiego, a następnie wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego - powstaną liczne punkty kibicowania. Wśród nich aż trzy sceny muzyczne Red Bulla, a także samochód imprezowy Red Bull Chojrak. Będzie naprawdę głośno, a najgłośniej bez wątpienia na plaży miejskiej, gdzie zlokalizowana jest meta zawodów z ogromnymi trybunami.

Gwiazdy w szczytnym celu, czyli... #TRI2help

Jak co roku, na starcie Enea Ironman 70.3 Gdynia zobaczymy liczne grono polskich gwiazd świata sportu, mediów i kultury. Jednak tym razem ich udział w zawodach będzie niósł ze sobą dodatkową wartość. Kilkanaście znanych osób zaangażowało się bowiem w akcję charytatywną #TRI2help, zorganizowaną w ramach ogłoszonego "Roku Charytatywności w Triathlonie".

Każda z gwiazd wybrała jeden cel charytatywny, na który każdy może wpłacić choć niewielką darowiznę, aby dodatkowo zdopingować ambasadora #TRI2help do treningu i startu w zawodach. W Gdyni zobaczymy dzięki temu m.in.: Karolinę Gorczycę, Krzysztofa Wieszczka, Roberta Motykę, Łukasza Grassa, Beatę Sadowską, Marka Kacprzaka, Macieja Dowbora i Pawła Korzeniowskiego.

Więcej informacji o akcji #TRI2help, a także nadal aktywne zbiórki charytatywne, można znaleźć na www.ironmangdynia.pl/tri2help.

Zdjęcie Ironman Gdynia 2019 / Sport Evolution / materiały prasowe

Czy ktoś zagrozi Janowi Frodeno?

Nie zapominajmy jednak o sportowym wymiarze wydarzenia. Wielkim faworytem jest niewątpliwie Jan Frodeno - mistrz olimpijski z Pekinu, dwukrotny mistrz świata Ironman i dwukrotny mistrz świata Ironman 70.3. Wśród najgroźniejszych rywali należy wymienić jego rodaka, Nilsa Frommholda, który doskonale znany jest gdyńskiej publiczności. Niemiec triumfował tutaj w 2015 roku, a rok temu stał na drugim stopniu podium, ulegając jedynie Australijczykowi Timothy O’Donnellowi.

O niespodziankę mogą pokusić się także Ruedi Wild (Szwajcaria), Daniił Sapunow (Ukraina) czy Markus Liebelt (Niemcy), który w ubiegłym roku finiszował w Gdyni na 3. miejscu. Liczymy też na dobry występ reprezentantów Polski, wśród których zobaczymy m.in. Miłosza Sowińskiego, Łukasza Kalaszczyńskiego i Tomasza Brembora.

Wśród kobiet, pasjonująco zapowiada się rywalizacja Brytyjki Susie Cheetham z Austriaczką Lisą Huetthaler. Ta ostatnia zna już smak zwycięstwa w Enea Ironman 70.3 Gdynia, triumfowała tutaj w 2017 roku. Polka, Ewa Komander na pewno liczy na kolejne, czwarte już podium Enea Ironman 70.3 Gdynia w swojej karierze. W 2016 roku była już o krok od zwycięstwa, ulegając jedynie Niemce, Dianie Riesler. Czy to będzie jej rok?

Zdjęcie Ironman Gdynia 2019 / Sport Evolution / materiały prasowe

Przeżyjmy to razem!

Weekend 9-11 sierpnia zapowiada się więc pasjonująco. Zapraszamy do Gdyni, a także przed telewizory i komputery. Pełna relacja na żywo z Enea Ironman 70.3 Gdynia będzie dostępna w niedzielę, 11 sierpnia na www.ironmangdynia.pl oraz www.ironman.com. Przez cały weekend będzie można nas też spotkać na antenach TVP1, TVP2 i TVP Sport. Wyniki i bieżące komunikaty można śledzić na www.ironmangdynia.pl oraz w naszych kanałach w mediach społecznościowych.