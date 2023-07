W dniach 19-23 lipca w bułgarskiej Płowdiwie odbędą się mistrzostwa świata juniorów (zawodników do 23 lat) w wioślarstwie. Światowa federacja tej dyscypliny sportu dopuszcza Rosjan i Białorusinów do startu jedynie pod flagą neutralną i tylko w przypadku podpisania specjalnej deklaracji, w której znalazł się m.in. zapis o stosunku sportowców do tzw. nowego porządku świata (teorii, według której przywódcy najważniejszych mocarstw chcą stworzyć autorytarny rząd, który objąłby cały świat).