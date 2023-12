Ważne słowa szefa polskich paraolimpijczyków. „My mówimy o równości”

- To koincydencja, nie planowaliśmy, powołując do życia Plebiscyt, że piąta edycja wypadnie akurat w czasie obchodów 25-lecia Komitetu. Tak się złożyło, ale to jest bardzo fajne, łączą się ze sobą piękne jubileusze. Gala jest potrzebna do tego, aby zawodnicy, którzy zdobywają medale, mogli raz jeszcze przeżyć te emocje, a także abyśmy my wszyscy mogli je z nimi celebrować - powiedział Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.