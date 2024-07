"Napięliśmy mięśnie, nasi kulturyści wracają pod rosyjską flagą na międzynarodowe zawody mistrzowskie. Teraz to samo pozostaje osiągnąć w sportach olimpijskich " - to fragment triumfalnej odezwy zamieszczonej w serwisie sport-express.ru.

Rosja i Białoruś triumfują. Ale nie na długo. Na igrzyskach w Paryżu wyłomu nie będzie

Kulturyści z obu krajów zaangażowanych w wojnę z Ukrainą do tej pory mogli występować pod swoimi flagami, ale nie w mistrzostwach świata i Europy. Tam obowiązywały ich symbole neutralne. Zatwierdzona zmiana ma więc dla nich znaczenie fundamentalne .

Kreml długo wierzył, że podobnie sprawy ułożą się w odniesieniu do rywalizacji olimpijskiej. O takim scenariuszu nie ma jednak mowy. Przy każdej sposobności rosyjscy propagandyści podkreślają poczucie krzywdy, jaka rzekomo ich dotknęła .

- Udział w igrzyskach olimpijskich to marzenie każdego sportowca. Ale warunki są dyskryminujące i sprzeczne z zasadami sportu. W ten sposób szkodzą samym igrzyskom, a nie rosyjskiemu sportowi. To jest absolutnie nie do przyjęcia - grzmiał w rodzimych mediach minister sportu Oleg Matytsin.