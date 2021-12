O'Sullivan przegrał poprzednie pięć finałów, w których występował. W niedzielę także lepiej zaczął Robertson, ale nie miało to odzwierciedlenia w wyniku. Choć Australijczyk mógł prowadzić, to pierwsza sesja zakończyła się remisem 4-4.

Gdy zawodnicy wrócili do stołu wieczorem Robertson "odpalił". Na przerwę schodził prowadząc 7-5, wykradając 12 frame'a Anglikowi.



Po niej skutecznie zaczął jednak grać O'Sullivan. Wygrał cztery frame'y z rzędu, po raz pierwszym w tym finale wychodząc na prawadzenie, i był już tylko o krok od triumfu. Robertson zwyciężył jednak w 17. framie i zaczął punktować w 18. Zdobył siedem punktów i źle trafił kijem w białą, w konsekwencji pudłując czerwoną.



Snooker. Ronnie O'Sullivan wygrał 38. turniej rankingowy

Inne Snooker. Judd Trump: Ronnie O'Sullivan może być w czołówce jeszcze przez 10 lat "Rakieta" podszedł do stołu, dopingowany mocno przez kibiców w Coventry, i nie zmarnował niespodziewanej szansy. Zapewnił sobie wygrywającą przewagę i triumfował w 38. turnieju rankingowym. Czekał na to od 16 miesięcy, kiedy zwyciężył w mistrzostwach świata.



"To najlepiej wyprowadzający kij zawodnik w cyklu. Myślałem, że będzie 9-9" - powiedział po meczu O'Sulllivan o Robertsonie i sytuacji z 18. frame'a.



Z kolei Australijczyk przyznał, że, jak na ironię, właśnie błąd przy wyprowadzaniu kija spowodował, że przegrał decydującą partię.



Finał World Grand Prix:

Ronnie O'Sullivan (Anglia) - Neil Robertson (Australia) 10-8