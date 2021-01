​Vendee Globe. Wyrównana stawka na tydzień przed zakończeniem regat

Na tydzień przed zakończeniem wokółziemskich regat samotników Vendee Globe sytuacja w czołówce jest otwarta. Prowadzi Francuz Charlie Dalin na jachcie "Apivia", ale pierwszych sześciu żeglarzy dzieli mniej niż 200 mil morskich.

Po 73 dniach żeglugi Dalin wyprzedza o 114 mil Niemca Borisa Hermanna ("Seaexplorer") oraz o 118 mil swojego rodaka Thomasa Ruyanta ("LinkedOut"). Tuż za nimi płynie trzech następnych zawodników. Nigdy wcześniej w historii regat nie było tylu kandydatów do zwycięstwa tak blisko mety w Les Sables d'Ollone.



"Do rankingu trzeba podchodzić z przymrużeniem oka przez dwa lub trzy dni" - zastrzegł jednak kapitan Sebastien Josse, konsultant organizatorów regat ds. pogody.



Jak wyjaśnił, klasyfikacja jest ustalona na podstawie najkrótszej drogi do Les Sables-d'Olonne, ale żeglarze będą prawdopodobnie omijać bezwietrzny obszar w okolicach Azorów. Obecnie znajdują się na środku Oceanu Atlantyckiego na zachód od Wysp Zielonego Przylądka.



"Zawodnicy skierują się na północny zachód w poszukiwaniu wiatrów o niskim ciśnieniu. Lepiej poruszać się szybciej po obwodnicy niż pchać się do centrum miasta" - wyjaśnił.



Dotychczas w Vendee Globe, regatach odbywających się co cztery lata, wygrywali wyłącznie reprezentanci Francji. Rekord należy do Armela Le Cleac'ha, który na przełomie 2016 i 2017 roku opłynął Ziemię w czasie 74 dni 3 godzin i 35 minut. Uczestnicy wyścigu nie mogą zawijać do portów ani korzystać z pomocy z zewnątrz.