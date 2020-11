Vendee Globe. Startuje dziewiąta edycja regat

W niedzielę we francuskim porcie Les Sables d'Ollone rozpocznie się dziewiąta edycja wokółziemskich regat samotników Vendee Globe. Uczestnicy wyścigu, który odbywa się co cztery lata, nie mogą zawijać do portów ani korzystać z pomocy z zewnątrz.

Dotychczas wygrywali wyłącznie reprezentanci Francji. Rekord należy do Armela Le Cleac'ha, który na przełomie 2016 i 2017 roku opłynął Ziemię w czasie 74 dni 3 godzin i 35 minut.

W tegorocznej edycji weźmie udział 33 żeglarzy, w tym sześć kobiet. Po raz pierwszy na starcie zabraknie publiczności, co jest wynikiem obostrzeń związanych z pandemią.

"Zwykle rano w dniu startu Vendee Globe wszyscy się spotykają, ściskają, życzą powodzenia innym zawodnikom. Tym razem tak się nie stanie. To wyjątkowa sytuacja" - powiedział jeden z faworytów wyścigu Jeremie Beyou.

Pierwszym i jedynym jak dotychczas Polakiem, który uczestniczył w najtrudniejszych regatach samotników bez zawijania do portów, był w 2012 roku Zbigniew Gutkowski. Gdańszczanin musiał się wycofać w 12. dniu wyścigu wskutek awarii autopilota.

W Vendee Globe uczestniczyć mogą żeglarze wyłącznie na 70-stopowych jednokadłubowych jachtach. Absolutny rekord opłynięcia Ziemi samotnie bez zawijania do portów należy od 25 grudnia 2016 roku do Thomasa Coville'a i wynosi 49 dni 3 godziny 7 minut i 38 sekund (czas liczony od opuszczenia portu w Breście i powrotu do niego). Francuz płynął 100-stopowym trimaranem "Sodebo Ultim".

Zwycięzcy regat Vendee Globe:

1989-1990: Titouan Lamazou (Francja/Ecureuil d'Aquitaine 2) 109 dni 8:47

1992-1993: Alain Gautier (Francja/Bagages Superior) 110 dni 17:20

1996-1997: Christophe Auguin (Francja/Geodis) 105 dni 20:31

2000-2001: Michel Desjoyeaux (Francja/PRB) 93 dni 3:57

2004-2005: Vincent Riou (Francja/PRB) 87 dni 10:47

2008-2009: Michel Desjoyeaux (Francja/Foncia) 84 dni 3:09

2012-2013: Francois Gabart (Francja/Macif) 78 dni 2:16

2016-2017: Armel Le Cleac'h (Francja/Banque Populaire VIII) 74 dni 3:35

