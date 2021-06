US Open w golfie. Adrian Meronk po pierwszej rundzie 41.

Inne

W pierwszej rundzie US Open Adrian Meronk pokonał pole południowe Torrey Pines w 72 uderzeniach (+1), co daje mu dzielone 41. miejsce, pięć uderzeń za liderami. To pierwszy wielkoszlemowy turniej golfowy z udziałem reprezentanta Polski.

