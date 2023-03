Ukraińska Federacja Szermiercza podjęła decyzję o wycofaniu się z zawodów, w których udział będą brali Rosjanie. Jest to kolejny przejaw sprzeciwu wobec skandalicznego postanowienia FIE o dopuszczeniu do zawodów międzynarodowych sportowców z Rosji i Ukrainy. Ceną honorowej postawy Ukraińców będzie najprawdopodobniej brak udziału w Igrzyskach Olimpijskich w 2024 roku, do których kwalifikacje startują już w kwietniu.