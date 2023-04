Ukraina lobbuje w światowej federacji. To byłby cios dla Rosji

Po decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zarekomendował przywrócenie sportowców z Rosji i Białorusi do międzynarodowej rywalizacji, jednak pod neutralną flagą, teraz pora na ruch poszczególnych federacji i ewentualne przyjęcie bądź odrzucenie rekomendacji MKOl. Ukraińcy starają się lobbować w poszczególnych organizacjach, by te jednak nie dopuszczały zawodników z krajów agresora. I wygląda na to, że odnoszą sukcesy.