Udane występy Polaków w PŚ. Przełomowy moment dla Polki

- To mój pierwszy finał na pucharze świata, co cieszy jeszcze bardziej - mówiła Natalia Kochańska. - W finale zabrakło mi "pary", chociaż czułam się dobrze. Nie dopilnowałam poprawnego ustawienia i niestety dziewczyny mi "odskoczyły".

Bartosz Zmarzlik VS Natalia Kaczmarek. Pojedynek o trzecie miejsce As Sportu 2022. WIDEO

Bartosz Zmarzlik VS Natalia Kaczmarek. Pojedynek o trzecie miejsce As Sportu 2022. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Przełomowy moment dla Anety Stankiewicz

- To od Pucharu Świata w Baku, w czerwcu zeszłego roku, przełomowy moment. Do tej pory zmagałam się z dużymi problemami sprzętowymi, a to wpływało negatywnie na postawę i wywoływało lawinę błędów. Przepracowaliśmy to z trenerem klubowym oraz kadrowym i... oto jestem - ocenia swój medalowy start Aneta Stankiewicz.