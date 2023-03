Udane starty Polaków w Pyrenees Cup

Świetne wyniki Polaków



W finałach obu konkurencji Polacy należeli do najlepszych. W K-1 drugie miejsce zajęła Zwolińska (Pacierpnik była dziesiąta). Z kolei w C-1 na najniższym stopniu podium stanął Sztuba, a tuż za czołową trójką zawody ukończyli Hedwig i Aleksandra Stach.



Nasi zawodnicy mieli za to mniej szczęścia w ekstremalnej odmianie kajakarstwa slalomowego. Do czołowej szesnastki rywalizacji awansowali Zwolińska, Stach i Jakub Brzeziński, jednak żadnemu z nich nie udało się przejść do kolejnych rund.



Weekendowe zawody w Pau były zwieńczeniem zgrupowania dla polskiej reprezentacji młodzieżowej i juniorskiej. Z kolei seniorska kadra Polaków we wtorek wyjedzie do La Seu d’Urgell, gdzie w najbliższą sobotę i niedzielę powalczy w drugiej części Pyrenees Cup.



Wyniki zawodów Pyrenees Cup w Pau



Kobiety