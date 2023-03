Uda się zatrzymać powrót Rosjan? Polacy mają plan "B"

Co dalej z powrotem Rosjan? Polacy mają plan "B"

Ta decyzja jest mocno krytykowana w wielu krajach, które nie wyobrażają sobie, by zawodnicy z państwa agresora mogli wrócić do rywalizacji na międzynarodowej arenie. Poszczególne federacje będą teraz decydować, czy przychylić się do rekomendacji MKOl, czy też nie. Niebawem czeka nas głosowanie między innymi w Międzynarodowej Federacji Wspinaczki Sportowej. Niestety, wiz wjazdowych do Singapuru nie otrzymali Ukraińcy, ale jak przekazał trener reprezentacji Polski Tomasz Mazur, inne kraje będą reprezentować również i ich interesy.