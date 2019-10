Kilkudziesięciu Polaków zgromadziło się w czwartek w Nepalu na wysokości 4800 m w 30. rocznicę śmierci Jerzego Kukuczki pod czortenem we wsi Chuckung, upamiętniającym polskich himalaistów, którzy zginęli pod południową ścianą Lhotse (8516 m n.p.m.).

W tym gronie była m.in. Cecylia Kukuczka, żona jednego z najsłynniejszych himalaistów świata, drugiego człowieka globu, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum, tj. wszystkie 14 ośmiotysięczników (po Włochu Reinholdzie Messnerze) oraz Tomasz Jagielski. Był on ostatnią osobą, poza członkami wyprawy z 1989 r., która rozmawiała z Kukuczką przed jego decydującym atakiem na południową ścianę Lhotse.

Imię wybitnego Polaka otrzymał w czwartek górski hostel Yak Lodge w Dongboche, w którym najczęściej zatrzymywał się himalaista podczas wypraw na ośmiotysięczniki Nepalu.

"Mimo upływu 30 lat doskonale pamiętam Kukuczkę. Był bardzo silnym mężczyzną, bardzo zmotywowanym himalaistą. Nie zamawiał nigdy ryżu, tylko ziemniaki, warzywa, jajka i czasami mięso. Wtedy miejsca dla gości było bardzo mało. Przez lata obiekt rozbudowano i obecnie jest 35 pokoi. Od dziś Yak Lodge nosić będzie imię Jerzego Kukuczki" - powiedział 53-letni Tshering Lakpa Sherpa, szef hostelu, w którym zatrzymali się uczestnicy wyprawy Lhotse 2019 Klubu Sportowego Polskie Himalaje.

Urodzony w Katowicach w 1948 r. wspinacz drogę po Koronę Himalajów i Karakorum rozpoczął od zdobycia właśnie Lhotse w 1979 r. Zakończył w 1987 r., wchodząc na najniższy z ośmiotysięczników Sziszapangmę (8013 m). Dziesięć lat później odpadł z niezdobytej wówczas południowej ściany czwartego co do wysokości szczytu globu. Do tragedii doszło na wysokości ok. 8200 m. Wspinał się wówczas z kolegą klubowym (KW Katowice), Ryszardem Pawłowskim. Była to trzecia próba Kukuczki na tej drodze.

Czorten z tablicą upamiętniającą Kukuczkę oraz dwóch innych Polaków, którzy zginęli na południowej Lhotse - Rafała Chołdę (1985) i lekarza Czesława Jakiela (1987) znajduje się na szlaku trekkingowym do bazy pod Everestem, u podnóża ekstremalnie trudnej ściany Lhotse, zdobytej po raz pierwszy w 1990 r. przez Rosjan. Miejsce zostało wybrane przez Krzysztofa Wielickiego, piątego człowieka w historii, który wszedł na 14 ośmiotysięczników. Tablicę odsłonili dwaj inni himalaiści Artur Hajzer i Robert Szymczak w dniu 22 marca 2008 roku.