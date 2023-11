We wrześniu strasznie ciężko szło mi strzelanie z łuku. Potwornie pokłóciliśmy się z trenerem o moje wyniki. One były rzeczywiście znacznie słabsze niż poprzednio. Trener żądał ode mnie, bym strzelała tak samo, jak rok wcześniej, ale nie byłam w stanie tego zrobić. Byłam zmęczona tym wszystkim i wystraszona całą sytuacją, bo w pewnym momencie zrobiło się naprawdę bardzo nieprzyjemnie. Trener krzyczał i wyzywał mnie na treningach. I to kilka razy. Padło wiele obraźliwych słów, ale większość nie nadaje się do tego, by je przytaczać. Zabolało mnie bardzo to, kiedy powiedział do mnie, że jestem z Białorusi i dlatego w Polsce jestem nikim. Stwierdziłam wtedy, że muszę zrobić przerwę, bo nie daję rady

~ powiedziała Kozłowska w rozmowie z Interia Sport.