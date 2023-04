Tylko jeden Polak dźwignął tak ogromny ciężar. Teraz pracuje jako nauczyciel

Na całym świecie w historii było może 20 takich sztangistów, którym udało się podrzucić 250 kg. Paweł Najdek dokonał tego w 2001 roku i to w czasie mistrzostw świata w Antayli. Miał wówczas 28 lat. To były najlepsze lata jego kariery.

- To, co wówczas dokonałem, było dla mnie wielkim wydarzeniem. Do tego, by dźwignąć ćwierć tony, przygotowywałem się od wielu lat. W końcu dopiąłem swego, choć kosztowało mnie to mnóstwo pracy. Nie było szału wokół tego wyniku, ale też pewnie nikt nie przypuszczał, że mój rekord przetrwa aż tyle lat - przyznał Najdek w rozmowie z Interia Sport.