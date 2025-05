Tyle Michalczewski zapłacił żonie za rozwód. "Najgorszy biznes w życiu"

Dariusz Michalczewski to bez wątpienia jeden z najlepszych polskich pięściarzy w historii. Od wielu lat media rozpisują się nt. jego dokonań w ringu, ale jednocześnie nie zapominają o życiu prywatnym byłego mistrza świata, które szczególnie w latach 90. było naprawdę bujne. Pierwszą żoną Michalczewskiego była Dorota Chwaszczyńska, z którą sportowiec rozwodził się dwukrotnie. Nigdy nie ukrywał, że rozstanie to kosztowało go mnóstwo pieniędzy.