Turniej szachowy w Stavanger. Remis i porażka Dudy po dogrywce w dziewiątej rundzie

Jan-Krzysztof Duda zremisował białymi i przegrał po dogrywce z Amerykaninem Fabiano Caruaną w dziewiątej rundzie szachowego superturnieju Altibox Norway Chess w Stavanger. Zwycięstwo w imprezie na dzień przed zakończeniem zapewnił sobie mistrz świata Magnus Carlsen.

W drugiej rundzie norweskiego superturnieju 22-letni najlepszy polski szachista przegrał klasyczną partię z sześć lat starszym wiceliderem światowego rankingu. Teraz zremisował białymi z czołowym amerykańskim arcymistrzem w regularnym pojedynku po 63 posunięciach i uznał się za pokonanego w dogrywce, w tzw. armagedonie po 30 ruchach.

W pozostałych czwartkowych pojedynkach w Stavanger największy ciężar gatunkowy miała partia lidera Carlsena z drugim w klasyfikacji, 17-letnim Irańczykiem Alirezą Firouzją, startującym pod flagą FIDE. Najmłodszy uczestnik rywalizacji w przypadku zwycięstwa zachowywał szanse na końcowe zwycięstwo i nagrodę w wysokości 700 tys. koron norweskich. Tę zapewnił sobie jednak Norweg wygrywając czarnymi po 69 posunięciach.



Dla Carlsena to czwarty triumf w rozgrywanym od 2013 roku norweskim turnieju. Wystąpił w każdej edycji, a wcześniej zwyciężał w 2016, 2017 i 2019 roku.



Trzecią parę stanowili w czwartek inny reprezentant gospodarzy Aryan Tari i Lewon Aronian z Armenii. W klasycznej partii także doszło do remisu i decydował armagedon. Po dotychczasowych czterech porażkach w dogrywkach (m.in. z Dudą), Ormianin tym razem zwyciężył.



Po dziewięciu rundach Carlsen ma 19,5 i nie może już zostać wyprzedzony. Drugi Firouzja zgromadził 15,5 pkt i wyprzedza Aroniana - 14,5 i Caruanę - 14. Trójka ta wciąż ma szanse na drugą lokatę, premiowaną kwotą 370 tys. NOK. Pewny piątej pozycji jest Duda - 9,5, a stawkę zamyka Tari - 2,5.



W piątek w ostatniej, dziesiątej rundzie Polak zmierzy się czarnymi z Firouzją, Carslen zagra z Aronianem, a Caruana z Tarim.



Altibox Norway Chess w Stavanger to pierwszy szachowy superturniej po zawieszeniu w marcu rywalizacji z powodu pandemii koronawirusa.



Szóstka uczestników rozegra w klasycznej formule 10 rund (mecz i rewanż) systemem kołowym. Za wygraną przyznawane są 3 punkty. W przypadku remisu odbywa się armagedon, którego zwycięzca otrzymuje 1,5, a pokonany 1 pkt.



Suma nagród wynosi 1,81 mln koron norweskich (ponad 750 tys. złotych). Piąty w klasyfikacji otrzyma 170 tys. NOK (ponad 70,5 tys. zł).