Turniej szachowy w Stavanger. Pierwszy punkt arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy

Jan-Krzysztof Duda przegrał z Norwegiem Aryanem Tarim po dogrywce w czwartej rundzie turnieju Altibox Norway Chess w Stavanger z udziałem czołowych szachistów globu. Polak zdobył pierwszy punkt w imprezie. Prowadzenie objął mistrz świata Magnus Carlsen – 9 pkt.

W pojedynku grającego czarnymi 22-letniego Polaka z rok młodszym Norwegiem, czyli szachistów bez dorobku punktowego w trzech pierwszych rundach, obaj wzbogacili się o pierwsze zdobycze.

Pierwszy raz obydwaj spotkali się w 2010 roku w mistrzostwach świata do lat 12 i wówczas padł remis. Przed czwartkową potyczką bilans rywalizacji w partiach klasycznych między tymi szachistami był minimalnie korzystny dla Norwega (zwycięstwo i cztery remisy). Czwartkowa partia zakończyła się remisem po 34 posunięciach i w myśl regulaminu konieczna była dogrywka, tzw. armagedon. Polega ona na tym, że szachiści zachowują kolory, którymi grali, ale białe mają 10 minut i muszą w tym czasie wygrać partię. Czarne dysponują siedmioma minutami i do sukcesu wystarczy im remis. Zwycięzca armagedona otrzymuje 1,5 pkt, a pokonany - 1.



Duda, który przed turniejem mówił, że nie ma doświadczenia w armagedonie, przegrał tę dogrywkę po 67 posunięciach i spadł na ostatnie, szóste miejsce w klasyfikacji.



W czwartek doszło do pojedynku lidera rankingu FIDE i mistrza świata Magnusa Carlsena z wiceliderem na światowej liście i przeciwnikiem Norwega w ostatnim meczu o tytuł, współliderem turnieju Amerykaninem Fabiano Caruaną. Grający białymi reprezentant gospodarzy rozstrzygnął ją na swoją korzyść po 51 posunięciach. Oznacza to 125. z rzędu klasyczną partię Carlsena bez porażki.



Natomiast armagedon był konieczny także w rywalizacji drugiego współlidera turnieju Lewona Aroniana z Armenii z 17-letnim Irańczykiem Alirezą Firouzja, startującym pod flagą FIDE. W klasycznej formule zakończyła się remisem. W dogrywce, tzw. Armagedonie, zwyciężył grający czarnymi Firouzja.



Po czterech rundach samodzielne prowadzenie w klasyfikacji objął Carlsen - 9 pkt. Wyprzedza Aroniana - 8 oraz Firouzję i Caruanę - po 7. Ostatnie dwa miejsca zajmują Tari - 1,5 i Duda - 1.



Piątek będzie pierwszym dniem przerwy w turnieju. W sobotę w piątej rundzie Polak zmierzy się białymi z liderem Carlsenem, Caruana zagra z Aronianem, a Firouzja z Tarim.



Rozgrywany w Clarion Hotel Energy w Stavanger Altibox Norway Chess to pierwszy szachowy superturniej po zawieszeniu w marcu rywalizacji z powodu pandemii koronawirusa.



Potrwa do 16 października (z drugą przerwą w środę). Szóstka uczestników rozegra w klasycznej formule 10 rund (mecz i rewanż) systemem kołowym. Za wygraną przyznawane są 3 punkty. W przypadku remisu odbywa się armagedon, którego zwycięzca otrzymuje 1,5, a pokonany 1 pkt.



Suma nagród wynosi 1,81 mln koron norweskich (746 tys. złotych). Zwycięzca otrzyma 700 tys. NOK (ponad 288 tys. zł), a szósty w klasyfikacji - 160 tys. (blisko 66 tys. zł).