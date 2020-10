Po sobotnim zwycięstwie Jan-Krzysztof Duda w niedzielę przegrał czarnymi z mistrzem świata Magnusem Carlsenem w szóstej rundzie turnieju Altibox Norway Chess w Stavanger z udziałem czołowych szachistów globu. W klasyfikacji prowadzi Irańczyk Alireza Firouzja – 13 punktów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roland Garros. Rafael Nadal wygrał turniej po raz 13. Wideo © 2020 Associated Press

W piątej rundzie Polak przerwał na 125 serię klasycznych partii Norwega bez porażki. Nazajutrz przyszła porażka, która na czterech zakończyła jego małą serię - pojedynków z Carlsenem bez przegranej.

Reklama

22-letni najlepszy polski szachista w niedzielnej konfrontacji z liderem rankingu FIDE i mistrzem świata poddał się po 26 posunięciach.



"Dziś widać było, że Magnus zmienił trochę podejście w porównaniu z wczorajszą partią i wybrał spokojną opcję, nie tak agresywną. W pewnym momencie poświęcił piona. Wydaje się, że Janek trochę nie docenił jego inicjatywy. Stąd się wzięły kłopoty i porażka. Inna sprawa, że rywal bardzo dobrze dzisiaj tę inicjatywę zrealizował. Nie pomylił się, nie wypuścił szansy. Momentami było widać, że miał świadomość, że jest dobrze, ale grał uważnie, długo myślał. Mając dobrą pozycję, długo się zastanawiał, żeby tylko czegoś nie popsuć" skomentował arcymistrz Kamil Mitoń, trener Dudy, towarzyszący mu w Stavanger.



Jak dodał, wiadomo, że szachy to taka specyficzna gra, gdzie czasami jeden błąd sprawia, że odwracają się losy pojedynku.



"Mistrz świata zachował czujność do końca, zagrał z większym respektem do przeciwnika. Szkoda tej porażki. Cóż, gramy dalej. Trzeba walczyć w czterech pozostałych rundach" - zaznaczył Mitoń.



W pozostałych niedzielnych partiach w Stavanger w pojedynku dwóch najmłodszych uczestników turnieju 17-letni Irańczyk Alireza Firouzja, startujący pod flagą FIDE, pokonał cztery lata starszego Norwega Aryana Tariego, a Amerykanin Fabiano Caruana, po dwóch porażkach w poprzednich rundach, wygrał z Ormianinem Lewonem Aronianem.



Tak jak w sobotę wszystkie klasyczne partie zakończyły się rozstrzygnięciami, nie było remisów i konieczności dogrywek.



Po sześciu rundach prowadzenie w klasyfikacji objął Firouzja - 13 pkt, który wyprzedza Carlsena - 12 i Aroniana - 11. Czwarty jest Caruana - 10, piąty Duda - 4, a stawkę zamyka Tari - 1,5.



W poniedziałek w siódmej rundzie Duda zmierzy się białymi z Tarim, Caruana zagra z Carlsenem, a Firouzja z Aronianem.



Altibox Norway Chess w Stavanger to pierwszy szachowy superturniej po zawieszeniu w marcu rywalizacji z powodu pandemii koronawirusa.



Potrwa do piątku (z drugą przerwą w środę). Szóstka uczestników rozegra w klasycznej formule 10 rund (mecz i rewanż) systemem kołowym. Za wygraną przyznawane są 3 punkty. W przypadku remisu odbywa się armagedon, którego zwycięzca otrzymuje 1,5, a pokonany 1 pkt.



Suma nagród wynosi 1,81 mln koron norweskich (746 tys. złotych). Zwycięzca otrzyma 700 tys. NOK (ponad 288 tys. zł), a szósty w klasyfikacji - 160 tys. (blisko 66 tys. zł).