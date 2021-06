Turniej szachowy w Pradze. Remisy Radosława Wojtaszka i Jan-Krzysztofa Dudy w czwartej rundzie

Stawką pojedynku 34-letniego Wojtaszka z pięć lat młodszym Amerykaninem było zachowanie szans na zwycięstwo w siedmiorundowym w tym roku turnieju. Partia zakończyła się najszybciej z czwartkowych gier, przez powtórzenie posunięć po 24 ruchach.

"Oczywiście chciałem grać o zwycięstwo, ale przeciwnik zaskoczył mnie w debiucie i powstała bardzo skomplikowana pozycja, gdzie tak naprawdę - jak rozmawialiśmy potem po partii - i on, i ja nie do końca byliśmy w stanie ocenić, co dzieje się na szachownicy, kto ma przewagę, kto bardziej walczy o zwycięstwo. W pewnym momencie powstała sytuacja, że mogliśmy powtarzać ruchy. Ten, który nie chciałby tego robić, wyszedłby na tym źle, jego pozycja mocno by się pogorszyła. Remis nie jest złym wynikiem, ale nie jestem z niego specjalnie zadowolony. Jednak grając białymi, zawsze z tyłu głowy jest myśl, że może uda się coś więcej" - skomentował aktualny mistrz Polski.

Wojtaszek, tak jak jego rywal, pozostaje niepokonany, traci do niego pół punktu i zajmuje trzecią lokatę.

"Przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że - wydaje się - idę w niezłym kierunku, w przygotowaniach do lipcowego Pucharu Świata" - dodał.

Partia lidera polskich szachistów 23-letniego Dudy (nr 1 w turnieju) z najniżej rozstawionym i najmłodszym w stawce 19-letnim reprezentantem gospodarzy Thai Dai Van Nguyenem też nie przyniosła rozstrzygnięcia. Rywale zgodzili się na remis po 34 posunięciach. Arcymistrz z Wieliczki z 50-procentowym dorobkiem 2 pkt zajmuje szóstą lokatę, tracąc punkt do prowadzących Shanklanda i Nijata Abasova.

Trzeci arcymistrz Azerbejdżanu zrównał się bowiem dorobkiem z Amerykaninem, pokonując w czwartek najlepszego szachistę Czech Davida Navarę, który przegrał już czwartą kolejną partię.

Turniej w Pradze zakończy się w niedzielę.

Wyniki 4. rundy:

Jorden Van Foreest (Holandia) - Nils Grandelius (Szwecja) remis

Radosław Wojtaszek (Polska) - Samuel Shankland (USA) remis

Nijat Abasow (Azerbejdżan) - David Navara (Czechy) 1:0

Thai Dai Van Nguyen (Czechy) - Jan-Krzysztof Duda (Polska) remis

Klasyfikacja po czterech rundach:

1. Shankland 3 pkt

2. Abasow 3

3. Wojtaszek 2,5

4. Van Foreest 2

5. Ngyuen 2

6. Duda 2

7. Grandelius 1,5

8. Navara 0