Turniej szachowy w Biel. Wojtaszek stracił prowadzenie

Radosław Wojtaszek zajmuje drugie miejsce w arcymistrzowskim turnieju Grandmaster Triathlon, rozgrywanym w szwajcarskim Biel. Polak we wtorek zremisował z Francuzem Romainem Edouardem w pierwszej rundzie partii szachów szybkich i stracił pozycję lidera.

Grający białymi mistrz Europy w szachach szybkich z 2008 roku, klasyfikowany na 28. miejscu w rankingu FIDE, zgodził się na remis po 40 posunięciach. W efekcie stracił prowadzenie w turnieju na rzecz Niemca Vincenta Keymera, który wygrał z Hiszpanem Hiszpanem Davidem Antonem Guijarro.

W klasyfikacji generalnej turnieju nowy lider zgromadził 14 pkt i wyprzedza Wojtaszka - 13,5, Hindusa Pentalę Harikrishnę - 11,5 oraz Anglika Michaela Adamsa - 9,5, którzy zremisowali bezpośredni pojedynek.

Turniej odbywa się w klasycznej formule, zawodnicy rywalizują bezpośrednio przy szachownicy z zachowaniem procedur sanitarnych zabezpieczających przed zakażeniem koronawirusem.

"Arcymistrzowski triathlon" z udziałem ośmiu zawodników rozgrywany jest w trzech rodzajach szachów. Faza szybkich (siedem partii w tempie 15 minut plus 5 sekund za każde posunięcie) - odbyła się w niedzielę i dała Wojtaszkowi pozycję lidera.

We wtorek rozpoczęła się rywalizacja w szachach klasycznych (siedem partii - 90 minut na pierwsze 40 posunięć plus 30 minut na resztę partii z dodawaniem 30 s za każde posunięcie). W międzyczasie, w sobotę, uczestnicy sprawdzą się w szachach błyskawicznych (14 partii - 3 minuty plus 2 sekundy).

Zwycięzcą zostanie ten z uczestników, który zgromadzi najwięcej punktów na zakończenie imprezy. Przy czym w szachach szybkich za wygraną partię otrzymuje się 2 pkt, za remis - 1, za porażkę - 0, w klasycznych - odpowiednio - 4 pkt, 1,5 i 0, a w błyskawicznych - 1, 0,5 i 0.

Turniej potrwa do 29 lipca. Pula nagród wynosi 30,5 tys. franków szwajcarskich. Zwycięzca otrzyma 10 tys.

