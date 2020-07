Turniej szachowy w Biel. Wojtaszek pozostaje liderem mimo porażki

Arcymistrz Radosław Wojtaszek pozostaje liderem turnieju Grandmaster Triathlon, rozgrywanego w szwajcarskim Biel, mimo poniedziałkowej porażki z Hindusem Pentalą Harikrishną w piątej rundzie rywalizacji w szachach klasycznych.

Mistrz Europy w szachach szybkich z 2008 roku, klasyfikowany na 28. miejscu w rankingu FIDE w partii z trzecim arcymistrzem Indii, legitymującym się identycznym rankingiem 2719 (26. FIDE) poddał się po 49 posunięciach. Była to jego pierwsza porażka w turnieju.

W klasyfikacji generalnej 33-letni Polak z dorobkiem 31,5 pkt wyprzedza Harikrishnę - 28,5, Anglika Michaela Adamsa - 27,5, oraz Niemca Vincenta Keymera - 26,5.

Turniej z udziałem ośmiu arcymistrzów odbywa się w tradycyjnej formule, zawodnicy rywalizują bezpośrednio przy szachownicy, z zachowaniem procedur sanitarnych zabezpieczających przed zakażeniem koronawirusem.

"Arcymistrzowski triathlon" rozgrywany jest w trzech rodzajach szachów: szybkich (siedem partii w tempie 15 minut plus 5 sekund za każde posunięcie) - ta faza odbyła się na inaugurację 19 lipca i dała Wojtaszkowi pozycję lidera.

We wtorek rozpoczęła się rywalizacja w szachach klasycznych (siedem partii - 90 minut na pierwsze 40 posunięć plus 30 minut na resztę partii z dodawaniem 30 s za każde posunięcie). W sobotę uczestnicy sprawdzili się w szachach błyskawicznych (14 partii - 3 minuty plus 2 sekundy). W tej rywalizacji najlepsi okazali się Polak i Adams - po 11 pkt.

Zwycięzcą zostanie ten z arcymistrzów, który zgromadzi najwięcej punktów na zakończenie imprezy. Przy czym w szachach szybkich za wygraną partię otrzymuje się 2 pkt, za remis - 1, za porażkę - 0, w klasycznych - odpowiednio - 4 pkt, 1,5 i 0, a w błyskawicznych - 1, 0,5 i 0.

Do rozegrania pozostały jeszcze dwie rundy w szachach klasycznych. Turniej zakończy się w środę. Pula nagród wynosi 30,5 tys. franków szwajcarskich. Zwycięzca otrzyma 10 tys.

